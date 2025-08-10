В Энгельсе ждут на гастроли академический театр из Донбасса

С 21 по 23 сентября Саратовский театр оперетты в Энгельсе примет гастроли Луганского академического театра им. М. Голубовича.

В рамках Всероссийского гастрольного плана Минкультуры РФ коллектив представит три спектакля:

Героическую комедию «Я люблю тебя, эскадрилья!»

Рок-оперу «Распятая юность»

Народную комедию «Бабий бунт»

После Энгельса театр отправится с этими постановками в другие города Поволжья и Центральной России.

Это уже четвертые гастроли луганского театра в регионе. Творческое сотрудничество между коллективами продолжается несколько лет — саратовские артисты также выступали в Луганске в октябре 2024 года. Ранее луганчане трижды участвовали в фестивале «Zа жизнь!», который проводит театр оперетты.