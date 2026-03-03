В центре Саратове продают салон оптики с экспресс-мастерской по изготовлению очков

Прибыльный салон оптики с собственной мастерской продается в областном центре.

На рынке готового бизнеса областного центра появилось предложение для тех, кто присматривается к медицинской рознице. Салон оптики с полным циклом производства очков расположен в центральной части города на арендованных 53 квадратных метрах.

Покупатель получит не просто помещение, а полностью укомплектованное производство: мебель для выкладки товара, рабочее место оптометриста и профессиональное оборудование для изготовления очков. В придачу — товарный запас на 1,3 миллиона рублей.

Торговая точка уже имеет наработанную клиентскую базу — покупатели приезжают даже из отдаленных районов области. В выходные здесь особенно оживленно: большинство заказов выполняют за 30–40 минут прямо при клиенте.

Средняя ежемесячная прибыль салона составляет около 300 тысяч рублей. Сам бизнес оценивается в 5 миллионов. Как уверяет владелец, при личном участии нового собственника доходность легко вырастет до полумиллиона рублей в месяц.

Алиса Эай