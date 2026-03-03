В Петровске утки резвятся в незамерзающем «аквапарке» на реке

В Петровске Саратовской области утки устроили себе водные горки на незамерзающей Медведице.

Местные жители наблюдали необычную картину этой зимой: местные утки организовали собственный аквапарк прямо на реке Медведице. Забавным видеороликом поделился в соцсетях глава района Максим Калядин.

Оказалось, что из-за быстрого течения вода под пешеходным мостом не замерзает даже зимой. Пернатые облюбовали этот участок и с явным удовольствием катаются по течению, словно с горки.

«Пока мы ждем летний купальный сезон, у наших пернатых друзей он и не заканчивался», — пошутил Калядин, призвав горожан подкармливать уток крупой.

Ольга Сергеева