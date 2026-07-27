В Детском парке Саратова лисы начали линять к зиме

В живом уголке Детского парка Саратова началась осенняя линька: лисы и песцы готовятся к зиме.

Волонтёры «Биосферы» рассказывают: у лисиц процесс затяжной — зимний мех нарастает поверх летнего, и к ноябрю–декабрю они предстанут в пушистых шубках. У песцов смена шерсти дважды в год: сейчас с сентября по декабрь сначала выпадает летний волос, а затем отрастает густой покров, начиная с головы, переходя на бока, спину и хвост.

Зоозащитники приглашают горожан наблюдать за питомцами и принимают витаминные угощения: кабачки, свекольную и морковную ботву, салат, яблоки (даже падалицу) — только чистые и без гнили.

Продукты для животных можно оставить в ветеринарной клинике у парка с пометкой «Для живого уголка». Авторы записок будут отмечены в благодарственных постах.

Ольга Сергеева