В колониях Саратовской области сидят 130 женщин-убийц

В колониях Саратовской области содержатся 1049 осуждённых за преступления против жизни и здоровья.

По данным регионального УФСИН, в исправительных учреждениях региона отбывают наказание 1049 человек, осуждённых за преступления против жизни и здоровья, из них 130 — женщины. Ещё 772 заключённых сидят за преступления против половой свободы и неприкосновенности.

Общая вместимость колоний области составляет 12 267 человек, лимит не превышен. При этом в регионе отсутствуют колонии для пожизненно осуждённых и воспитательные учреждения для несовершеннолетних.

Ольга Сергеева