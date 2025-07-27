В лагере под Саратовом ещё 16 детей попали в больницу из-за вспышки норовируса

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Новости Саратова
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Новая вспышка норовируса произошла в детском лагере под Саратовом.

В лагере имени Гагарина (Энгельсский район) зафиксирована вспышка кишечной инфекции.

У 16-ти детей подтверждён норовирус. Заболевшие госпитализированы.

Роспотребнадзор проверяет воду, продукты и условия в лагере. Контактных детей изолировали.

Напомним, это уже четвёртый подобный случай в регионе за лето.

Ранее от норовируса пострадали дети в лагерях: «Орлёнок» (18 июля – 9 заболевших), «Дубки» (июнь – 6 госпитализированных), «Огонёк» (11 июня – 15 пострадавших).