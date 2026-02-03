В топ-500 богатейших людей мира вошел уроженец Саратовской области Роман Абрамович

Трое россиян вошли в сотню богатейших людей планеты по версии Bloomberg.

Британское издание обновило рейтинг 500 самых состоятельных людей мира. В списке представлены и ведущие российские бизнесмены.

Лидером среди них стал Владимир Потанин, занявший 83-ю строчку общего рейтинга с состоянием $29,9 млрд. В первой сотне также расположились Алексей Мордашов (активы $27,5 млрд) и Леонид Михельсон ($25,6 млрд).

Ключевые предприниматели страны, включая Павла Дурова и Михаила Фридмана, оказались в середине или конце рейтинга. В общий список попал и уроженец Саратова Роман Абрамович, занявший 445-е место с капиталом $8,3 млрд.

Всего в мировой топ-500 вошли десятки россиян, представляющих крупнейшие промышленные и финансовые группы страны.

Ольга Сергеева