Саратовские студенты-целевики смогут получать 10 тысяч рублей плюсом к стипендии

В России стартовала приёмная кампания: более 1,5 млн бюджетных мест для абитуриентов.

20 июня 2026 года в России официально стартовала приёмная кампания, в рамках которой абитуриентам доступно более 1,5 миллиона бюджетных мест. Основная часть этих мест выделена на программы среднего профессионального образования, в то время как оставшаяся часть предназначена для вузов.

В этом году в рамках приёмной кампании предусмотрено приоритетное зачисление для абитуриентов, поступающих на целевое обучение. Это означает, что они будут зачислены вне зависимости от конкурсных баллов. Более 83 тысяч мест зарезервировано для целевого обучения, особенно в таких областях, как медицина, инженерия и педагогика.

Кроме того, будущие педагоги смогут получать ежемесячные доплаты: студенты вузов — по 10 тысяч рублей, а студенты колледжей — по 7 тысяч рублей. Эта мера направлена на поддержку молодёжи и гарантированное трудоустройство после выпуска.

В этом году также запущен пилотный проект по дистанционной подаче документов в техникумы через сервис «Поступление в СПО» на портале Госуслуг. Это нововведение позволит абитуриентам подавать документы более удобно и быстро.

По поручению губернатора Романа Бусаргина в регионе работает горячая линия по вопросам поступления. Абитуриенты могут обращаться за консультацией по номеру 8 (8452) 49-19-53 или на бесплатный номер портала «Работа России» 8-800-775-76-25.

Ольга Сергеева