В Саратове установили новые пешеходные ограждения и камеры

В Саратове в рамках проекта «Инфраструктура для жизни» установили пешеходные ограждения на десяти оживленных улицах, включая проспект 50 лет Октября и ул. Политехническую.

Мера направлена на повышение безопасности, особенно у школ и на участках с интенсивным движением.

Отдельно в городе реализуется проект установки 351 камеры видеонаблюдения в трёх районах. На разработку проектной документации из бюджета выделено более 2 млн рублей. Срок выполнения работ — до 28 ноября текущего года.

Ольга Сергеева