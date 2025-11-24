В Духовницком районе прошел хоккейный урок для детей и взрослых

В школе им. Г.И. Марчука в поселке Духовницкое состоялся 21 ноября масштабный спортивный урок, посвященный хоккею с шайбой.

Мероприятие было организовано в рамках проекта «МЫ НАСТОЯЩАЯ КОМАНДА», который поддерживается Фондом Тимченко и направлен на развитие детского дворового хоккея.

На уроке присутствовали основатели хоккейной школы «Звёздный Путь» Владимир и Владислав Журавлёвы, которые провели для тренеров специальную лекцию, а для детей — интерактивную встречу. Они рассказали о тонкостях хоккея, спортивном режиме и ответили на вопросы участников.

В завершение мероприятия самые активные участники получили призы от хоккейного клуба «Кристалл», а все гости — подарки от КХЛ и Фонда Тимченко.

Это уже второй год, когда Духовницкий район реализует спортивные проекты при поддержке Фонда Тимченко. В 2025 году местный проект стал одним из 51 победителя конкурса «Добрый спорт» среди 277 заявок со всей России.

Ольга Сергеева