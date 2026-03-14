В ДУМ Саратовской области назвали размер выплат в Рамадан

Завершается Священный месяц Рамадан.

Духовное управление мусульман Саратовской области напомнило верующим о необходимости выплаты фитр-садака и утвердило ее размеры на 2026 год.

Фитр-садака — обязательная милостыня, которую нужно выплатить до праздничного утреннего намаза Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Ее размер варьируется в зависимости от материального положения мусульманина:

для малоимущих — 250 рублей;

для людей со средним достатком — 800 рублей;

для состоятельных — от 1300 рублей.

Кроме того, установлен размер фидья-садака — искупительной милостыни для тех, кто по веским причинам не может соблюдать пост. В 2026 году она составляет 400 рублей за каждый пропущенный день. Сумма может быть увеличена в зависимости от среднесуточных затрат на питание.

Наталья Мерайеф