В зоне СВО геройски погибли бойцы из трех районов Саратовской области

В Саратовской области простились с тремя бойцами, погибшими в зоне СВО.

Об этом 13 марта сообщили администрации муниципальных районов.

Уроженец Озинского района Алан Туйгушев родился 28 июля 1995 года. Он окончил школу в селе Милорадовка, затем техникум строительных технологий. В зону СВО ушел добровольцем. Посмертно награжден медалями «Участнику специальной военной операции», «За боевые отличия», медалью Жукова, «За боевые заслуги», «За верность долгу».

Житель Марксовского района Михаил Красильников из села Филипповка служил рядовым.

Алексей Мазяркин из Вольского района был стрелком штурмовой роты.

Все трое до конца остались верны воинскому долгу, отметили в администрациях.

Ольга Сергеева