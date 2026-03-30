Весенние каникулы помогли снизить заболеваемость ОРВИ и гриппом у саратовских школьников

В Саратовской области продолжает снижаться заболеваемость простудами.

С 23 по 29 марта в регионе зафиксировано 13 201 случай ОРВИ и гриппа — это на 903 меньше, чем неделей ранее. Как сообщили в Роспотребнадзоре, тенденция к снижению отмечается почти во всех возрастных группах.

Исключение — дети до двух лет. У них заболеваемость выросла на 1,8%. Специалисты связывают это с особенностями иммунного ответа у малышей и заражением от взрослых.

В Саратове зарегистрировано 5326 случаев (40,3% от общего числа по области), снижение составило 4%. Наиболее заметно заболеваемость сократилась среди школьников 7–14 лет — на 18,7%, что отчасти объясняется весенними каникулами и разобщением детей.

Ольга Сергеева