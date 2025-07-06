В Саратове нанявшие в доставку еды мигрантов работодатели заплатят штрафов на 1 млн рублей

В Саратове выявлены нелегально работающие мигранты.

Полицейские в ходе рейда обнаружили четырех иностранных граждан, незаконно занимавшихся доставкой еды в Кировском районе. Нарушители привлечены к ответственности по статье 18.10 КоАП РФ.

Также составлены протоколы на четыре компании, незаконно трудоустроивших мигрантов (ст. 18.15 КоАП РФ). Общая сумма штрафов составила 1 млн рублей.

По данным ГУ МВД, с начала года за аналогичные нарушения уже составлено 30 административных протоколов, половина из которых — в отношении работодателей.