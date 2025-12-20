В Энгельсе к Новому году общественные остановки украсили новогодними бычками

Остановки Энгельса превратились в новогодние арт-объекты с QR-гидом.

По данным местной администрации, на остановках с подсветкой установили светящиеся панели.

Главным украшением стал исторический символ города — бычок, изображённый в праздничном дизайне. Рядом с рисунком размещён QR-код для горожан и туристов. Он ведёт на страницу с подробным маршрутом для самостоятельного знакомства с основными достопримечательностями Энгельса.

Павильоны также украсили эффектными световыми инсталляциями со сверкающими шарами. Планируется, что к концу недели такие новогодние панели с бычками появятся на всех городских остановках, оборудованных лайтбоксами.

Ольга Сергеева