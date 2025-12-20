В Саратове на нескольких торговых площадках пройдут традиционные ярмарки выходного дня

В выходные в областном центре откроются ярмарки с местной продукцией.

В предстоящие выходные дни в Саратове для горожан будут работать сразу несколько ярмарочных площадок. Как сообщает областное министерство сельского хозяйства, торговать будут на рынке в поселке Юбилейный, уличном рынке в Заводском районе (пересечение улиц Томская и Пензенская) и на Театральной площади.

Посетители смогут приобрести свежую сельскохозяйственную продукцию напрямую от местных производителей и перерабатывающих предприятий по ценам без дополнительной наценки. На прилавках представят мясо, птицу, молочные продукты, овощи, фрукты, яйца, хлеб, бакалею и растительное масло.

Также в ассортименте — соленья, мед, сухофрукты, свежая рыба и изделия народных промыслов. Особое внимание уделено новогоднему спросу: для покупателей подготовили специальные праздничные кондитерские изделия и сладости.

Ольга Сергеева