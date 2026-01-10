В Энгельсе квартира загорелась из-за включенной на ночь гирлянды

В одной из квартир Энгельса произошло возгорание из-за оставленной на ночь новогодней гирлянды.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Саратовской области, искры от неисправного украшения попали на штору, что привело к быстрому распространению огня.

Пожар оказался потушен необычным образом: от высокой температуры лопнула полимерная труба отопления возле окна, и вода из неё локализовала возгорание. Благодаря этому огонь не успел распространиться по квартире, и обошлось без жертв.

Этот случай произошёл на фоне ужесточения правил пожарной безопасности. Ранее россиян предупреждали о штрафах до 15 тысяч рублей за размещение гирлянд на фасадах зданий, в подъездах и на лестницах, которые являются зонами повышенной пожарной опасности. Также предусмотрены штрафы за нарушения при ремонте, такие как чрезмерный шум, запах краски или хранение стройматериалов в местах общего пользования.

Ольга Сергеева