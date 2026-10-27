В Энгельсе откроют современное предприятие для развития железнодорожного транспорта

В Энгельсском районе реализуют 75 инвестпроектов.

Совокупный объём вложений по ним составил 35 млрд рублей, а к 2030 году ожидается создание 3,7 тыс. рабочих мест.

В промышленном секторе намечено выполнение ряда масштабных проектов. Среди них — формирование современного предприятия, ориентированного на развитие железнодорожного транспорта (2024–2027 гг.), и налаживание производственных мощностей для оказания услуг по выпуску вагонной техники (2023–2028 гг.).

Также в проекте — возведение корпусов производственно-складского и административно-бытового назначения для локализации газового производства (2021–2029 гг.).