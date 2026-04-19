В Энгельсе открылся сезон фонтанов

Фонтаны заработали раньше срока.

В Энгельсе состоялся традиционный сезонный запуск фонтанов. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщила районная администрация.

Сотрудники муниципального казённого учреждения «Городское хозяйство» завершили весь объём работ по расконсервации гидротехнических объектов. Первыми воду дали два фонтана — в детском парке и в сквере на улице Ломоносова.

Очередь уже готовится для объектов в сквере имени А.А. Мыльникова, сквере имени А.Г. Шнитке, а также в Городском парке «Покровский» и в Парке памяти Героев-авиаторов.

Примечательно, что в этом году запуск удалось провести с опережением графика. Благодаря установившейся погоде специалисты закончили подготовку раньше плановых сроков.

Ольга Сергеева