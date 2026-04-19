В Саратовской области началось цветение диких тюльпанов Геснера

В степных районах Саратовской области наконец заявила о себе настоящая весна — с традиционным и долгожданным цветением диких тюльпанов.

Жители нескольких муниципалитетов делятся впечатлениями: сухие просторы вновь покрылись яркими красками.

Глава администрации Питерского района Дмитрий Живайкин в своём канале на платформе MAX подтвердил, что в районе началось массовое цветение. Он описал увиденное как «живой яркий ковёр», укрывший местную степь.

Речь идёт о тюльпане Геснера (известном также как тюльпан Шренка). Его бутоны традиционно распускаются во второй половине апреля — начале мая в приволжских степях. В регионе несколько участков целинной земли, где этот вид встречается особенно обильно, имеют официальный статус особо охраняемых природных территорий. Среди них — Куриловская, Финайкинская и Новозизевская степи.

Ежегодно в этот период сюда приезжают десятки любителей природы, чтобы полюбоваться цветением. Местные власти напоминают: любоваться — можно, а вот срывать и уносить с собой цветы категорически запрещено.

Ольга Сергеева