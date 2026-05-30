В Саратовской области прогнозируются заморозки в ночь на 31 мая

Ночью 31 мая в Саратовской области ожидаются опасные метеорологические явления.

Как сообщили в Гидрометцентре, вероятны заморозки до -2° как в воздухе, так и на поверхности почвы.

В связи с этим, жителям региона рекомендуется принять меры для защиты садовых и сельскохозяйственных культур.

Кроме того, участников дорожного движения призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, чтобы избежать аварийных ситуаций в сложных погодных условиях.

Экстренные службы напоминают, что в случае необходимости можно обратиться по телефону 112.

Ольга Сергеева