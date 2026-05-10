В Саратове 60 школьников закружились в «Случайном вальсе» в память о Победе

В саратовском лицее № 15 ожили мелодии военных лет.

В Саратовской области дали старт ежегодному танцевальному марафону, посвящённому 81-й годовщине Великой Победы и Году единства народов России. Центром события стал лицей №15 областного центра, где при поддержке «Женского движения Единой России» развернулась акция под поэтичным названием «Память в танце. Случайный вальс».

Это событие уже стало традицией для региона: из года в год оно собирает сотни школьников и студентов, которые выбирают необычный способ сказать спасибо ветеранам — язык танца.

Формат включает два этапа. Сначала молодые пары публикуют в соцсетях видео под композиции военной эпохи, такие как «Синий платочек» или легендарный «Случайный вальс». Затем жюри отбирает лучших, и те выходят на паркет уже вживую. Цифры прошлого сезона говорят сами за себя: на заочный тур заявились 124 дуэта — 248 юношей и девушек из 63 учебных заведений области.

Перед началом выступлений директор лицея Диана Звонарева обратилась к залу со словами о том, насколько важно хранить историческую память. Вслед за ней к участникам присоединились замминистра образования региона Михаил Попов и руководитель проекта «Мои наставники» Мария Хасанова. Гости не ограничились речами — вручили ребятам торты и небольшие памятные подарки.

Кульминацией вечера стало спонтанное действо: организаторы включили старую музыку «Случайного вальса», и пары закружились без всякой подготовки. В круг вышли и школьники, и учителя, и приглашённые гости. Кто-то робел, кто-то светился от улыбки, но равнодушных не было — каждый танец стал личной минутой молчания в честь тех, кто не вернулся с фронта.

Ольга Сергеева