В саратовском СК создали новую структуру для связи с общественностью

В следственном управлении СК России по Саратовской области создано представительство Информационного центра СК России. Это сделано по указанию главы СКР Александра Бастрыкина – в целях повышения оперативности и доступности взаимодействия с гражданами. Новые структуры обеспечат коммуникацию с гражданами посредством социальных сетей и телефонии.

Инспектором по взаимодействию с общественностью по электронным каналам связи назначена майор юстиции Эльвира Фаизова. Эльвира Валериевна на протяжении более 10 лет занимала должность следователя, имеет большой опыт работы и не остается равнодушной к жизненным ситуациям, с которыми сталкиваются жители региона.

На данный момент коммуникация с гражданами уже осуществляется посредством телефонных линий, данного сообщества, а также через персональную страницу инспектора.

«Формирование единого цифрового пространства в органах СК России активно продолжается, представительства Информационного центра успешно работают в ряде субъектов России. Его открытие в Саратовской области – важный шаг к обеспечению прямой и прозрачной связи с населением», — прокомментировал депутат Саратовской облдумы (фракция СРЗП), зампред комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин.