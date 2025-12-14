В сильную метель на саратовской трассе столкнулись 9 автомобилей

Массовое ДТП с участием девяти машин произошло в Саратовской области из-за непогоды.

Серьезная авария, в которую попали девять транспортных средств, произошла 14 декабря в Балаковском районе Саратовской области. По информации регионального управления МВД России, причиной инцидента стали сложные погодные условия.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 18:00 по местному времени на трассе у села Маянга. По предварительным данным, в столкновении участвовали два грузовых автомобиля (Shacman и Volvo) и семь легковых машин.

В результате аварии пострадали три человека — водитель и два пассажира легкового автомобиля Lada Vesta. В медицинское учреждение были доставлены подростки 14 и 15 лет, а также мужчина 2001 года рождения. Все они получили травмы и были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые проводят проверку для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.

Это далеко не первое ДТП, связанное с ухудшением погодных условий в регионе. Из-за сильного снегопада и штормового ветра, порывы которого достигают 25-27 метров в секунду, на шести участках федеральных трасс были введены ограничения движения для автобусов и грузового транспорта.

За прошедшие сутки экстренные службы Саратовской области провели масштабную операцию по спасению людей из снежных заносов. Были эвакуированы около 200 человек, 50 из которых — дети.

Ольга Сергеева