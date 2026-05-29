В Энгельсе впервые злостной неплательщице административных штрафов назначен арест

За последние три года у одной из жительниц Энгельсского района образовалась задолженность порядка миллиона рублей.

Ей вынесли более 200 постановлений о наложении административных штрафов. В связи с этим, сотрудники службы судебных приставов провели опись имущества должницы. Теперь у нее есть месяц, чтобы погасить накопившиеся обязательства. В противном случае, описанное имущество будет изъято и реализовано с целью погашения долга.

Кроме того, специалисты административной комиссии в отношении гражданки составили пять протоколов по статье 20.25 КоАП РФ. Ранее она уже привлекалась к ответственности, и тогда суд назначил ей двойной штраф. На этот раз мировой суд, рассмотрев дело, назначил ей наказание в виде трех суток административного ареста.

С момента начала работы с неплательщиками административных штрафов это первый случай, когда в отношении женщины-должника был применен арест, а не штраф или обязательные работы.

Специалисты административной комиссии продолжают работу в этом направлении.