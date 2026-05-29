Вечером в саратовском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Саратова «Гагарин» сняты ограничения на полеты.

Ранее ограничительные меры были введены из соображений безопасности ориентировочно на 2 часа. Об этом сообщила Росавиация. С 15:25 до 17:47 по местному времени воздушная гавань не принимала рейсы.

На данный момент, несмотря на снятие ограничений, по информации онлайн-табло аэропорта, задержаны семь рейсов. Например, рейс компании «Победа» из Москвы, который должен был прибыть в 15:50, перенесен на 18:30. Также изменено время вылета из Саратова в Москву: вместо 17:10 самолет вылетит в 19:20. Рейс авиакомпании «Россия» из столицы также задержан и вылетит только в 20:35 вместо запланированного времени в 17:35.

Кроме того, задержаны рейсы из Нижнего Новгорода и Москвы, которые должны были прибыть в Саратов в 16:35, но теперь ожидаются в 18:50. Также в это время вместо 16:40 прилетят самолеты «Победы» из Волгограда и Сочи.

