Жители Саратова обозначили необходимую для счастья денежную сумму

Саратовцы оценили свои финансовые запросы.

Согласно опросу, опубликованному 29 мая порталом Superjob.ru, жителям Саратова для счастья необходимо 240 тысяч рублей в месяц, что на 17 тысяч больше, чем годом ранее.

Лидером по финансовым запросам вновь стал Москва с 295 тысячами рублей, за ней следует Санкт-Петербург с 282 тысячами и Владивосток с 279 тысячами. В то же время самые скромные запросы у жителей Кирова (216 тысяч) и Томска (222 тысячи).

Интересно, что мужчины оценивают свои финансовые потребности выше, чем женщины: 309 тысяч против 240 тысяч рублей. Запросы также увеличиваются с возрастом: молодежь до 24 лет называет сумму в 220 тысяч, тогда как респонденты 45 лет и старше — 285 тысяч. Обладатели высшего образования хотят получать 297 тысяч, в то время как те, кто имеет среднее профессиональное образование, считают достаточной сумму в 238 тысяч.

