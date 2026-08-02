В Энгельсе заработал оперативный штаб и горячая линия для пострадавших от атаки БПЛА

В Энгельсе по поручению губернатора Романа Бусаргина начал работу оперативный штаб. Жители домов, пострадавших от атаки БПЛА, могут обратиться за помощью по вопросам временного жилья и повреждённого имущества.

На месте работают все необходимые службы, организована охрана территории. Для жителей открыта горячая линия по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы: 8 (8453) 56-71-29, 95-42-23. Также можно обратиться лично в администрацию Энгельсского района по адресу: пл. Ленина, 30, кабинет 22.

Губернатор заявил, что все вопросы помощи жителям держит на личном контроле. Работа на месте продолжится до полного урегулирования ситуации.