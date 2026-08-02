В Петровске сбили 6-летнего велосипедиста. Ребенок госпитализирован

В городе Петровске Саратовской области в результате ДТП пострадал 6-летний ребенок. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла 1 августа около 19:59 у дома № 235 по улице 25 лет Октября. Водитель автомобиля «Рено» 1965 года рождения сбил мальчика, который ехал на велосипеде.

После наезда пострадавшего ребенка оперативно доставили в медицинское учреждение. О его состоянии на данный момент не сообщается. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства дорожного инцидента. По факту ДТП проводится проверка.