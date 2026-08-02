В Саратове развернули штабы и горячую линию для помощи пострадавшим от атаки БПЛА

В результате ночной атаки беспилотников на Саратов повреждена гражданская инфраструктура. Мэр города Игорь Молчанов сообщил, что по поручению губернатора Романа Бусаргина администрация организовала работу по оценке ущерба и оказанию помощи гражданам. Специалисты проводят обход объектов, будет оказана необходимая помощь пострадавшим.

Для координации работы развернуты два штаба: на базе администрации Заводского района и в корпусе № 2 гимназии № 5 по адресу: ул. Азовская, д. 15. Также открыта круглосуточная горячая линия по телефону 96-07-70.

Граждане могут обращаться за консультацией и подавать заявления на материальную помощь. Власти обещают адресную поддержку всем пострадавшим.