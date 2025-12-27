В Энгельсском районе мужчина отпинал иномарку после ДТП и попал под уголовную статью

Владелец ВАЗ-2107 из Энгельса после ДТП ударил ногой по машине виновника, причинив ущерб на 226 тыс. рублей.

Об этом сообщило ГУ МВД по Саратовской области.

По информации ведомства, автомобиль Omoda, за рулём которого был знакомый 33-летней владелицы, ночью в селе Степное при движении задним ходом задел припаркованную «семёрку». Хозяин пострадавшей машины, не дожидаясь оформления аварии, дважды ударил по двери иномарки.

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Задержанный — 46-летний житель Ровенского района с неоднократными судимостями, включая аналогичные преступления. Возмещать ущерб он отказался.

Ольга Сергеева