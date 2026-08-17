В Энгельсском районе оборудуют 27 площадок для сбора коммунальных отходов

В городе продолжается системная работа по созданию современной инфраструктуры для сбора и накопления твёрдых коммунальных отходов.

На эти цели из бюджета выделены средства, и сейчас в активной фазе находится обустройство сразу 27 мест сбора мусора.

Уже 25 существующих контейнерных площадок проходят реконструкцию — их оснащают дополнительными отсеками для крупногабаритного мусора (КГМ). Ещё две зоны получат специализированный статус: одна будет предназначена для древесных отходов, вторая — для приёма КГМ и покрышек.

Одним из ключевых объектов стала площадка на 1-м Геологическом проезде. Сейчас там идут активные работы: подрядчики уже уложили щебёночное основание, установили бордюры и столбы. Следующий этап — асфальтирование территории. После завершения строительства на площадке появятся бункеры для отходов, откатные ворота, надёжное ограждение и камеры видеонаблюдения — чтобы порядок соблюдался и контролировался.

Глава Энгельсского района Максим Леонов поставил дополнительную задачу: проработать подъездные пути к новым объектам так, чтобы доступ для спецтехники и жителей был обеспечен круглый год — независимо от погоды и сезона.

После ввода в эксплуатацию эти площадки станут точками цивилизованного приёма древесно-растительных отходов и старых покрышек. Это позволит жителям соблюдать природоохранное законодательство и не смешивать опасные или крупные фракции с обычным бытовым мусором. Все работы на объектах планируют завершить до конца августа.

Ольга Сергеева