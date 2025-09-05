Все школы Пугачёва перешли на односменный режим обучения

В Пугачёве завершился переход на обучение в одну смену во всех школах города. Ключевую роль в этом сыграла модернизация образовательного центра «Школа открытий», где ранее сохранялась двухсменная система.

На капитальный ремонт и переоборудование здания из регионального бюджета было направлено 20 млн рублей. В обновленном центре полностью преобразились столовая, актовый и спортивный залы, появились новые кабинеты для старшеклассников и современное оборудование.

Теперь в «Школе открытий» обучаются более 900 детей в одну смену. Как отметил губернатор Роман Бусаргин, это изменение даст школьникам больше возможностей для посещения кружков и спортивных секций, которые традиционно работают во второй половине дня.