В Саратовской области мужчина погиб при попытке потушить пал травы

Днём 11 августа в селе Филипповка Марксовского района произошёл пожар, унёсший жизнь 75-летнего местного жителя.

Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Возгорание сухой травы началось во дворе дома около полудня. Мужчина попытался самостоятельно потушить огонь, но внезапно почувствовал недомогание. Пламя заметили соседи, которые вызвали пожарных.

Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метров, однако спасти пенсионера не удалось. Причину пожара в настоящее время устанавливают дознаватели МЧС России.

Ольга Сергеева