В Энгельсском районе меценаты установили памятник преподобному Сергию Радонежскому

В Саратовской области открыли памятник русскому святому.

В посёлке Новопушкинское Энгельсского района Саратовской области состоялось торжественное открытие и освящение памятника преподобному Сергию Радонежскому. Церемонию провёл епископ Покровский и Новоузенский Феодор.

По словам главы Энгельсского района Максима Леонова, новый монумент символизирует преемственность поколений и служит напоминанием о вечных ценностях. Он выразил уверенность, что памятник будет вдохновлять местных жителей на добрые поступки и укреплять их духовные ориентиры.

Также отмечается, что появление памятника стало возможным благодаря инициативе социально-ответственного бизнеса и активного участия местного жителя Сергея Иванова.

Ольга Сергеева