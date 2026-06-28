Саратовская молодежь ездила на двух машинах по пешеходной зоне и попала на видео

Саратовские сотрудники правоохранительных органов приняли меры в отношении водителей, грубо нарушивших правила дорожного движения.

Инцидент произошёл утром 28 июня около 06:35 в районе новой набережной.

В ходе мониторинга сети полиция обнаружила видеозапись, на которой два автомобиля — «Нива» и «Лада Гранта» — передвигались по пешеходной зоне. В результате проведённой проверки сотрудники Госавтоинспекции установили личности нарушителей.

Выяснилось, что за рулём «Нивы» находился 21-летний молодой человек, а управлял «Ладой Грантой» 22-летний водитель. В отношении 21-летнего саратовца уже составлены административные материалы. Аналогичная процедура ожидает и второго участника происшествия.

Ольга Сергеева