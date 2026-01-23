В феврале в Саратове пройдет Кубок России по прыжкам в воду

С 31 января по 5 февраля в Саратове во Дворце водных видов спорта пройдет Кубок России по прыжкам в воду.

Об этом сообщает министерство спорта Саратовской области.

Спортсмены разыграют 12 комплектов медалей в индивидуальных прыжках с трамплинов и вышки, в синхронных и смешанных дисциплинах.

Соревнования пройдут в обновлённом формате: три серии прыжков в день — предварительные, полуфинал и финал.

На старт выйдут ведущие атлеты России, среди них Никита Шлейхер, Руслан Терновой, Илья Молчанов, Екатерина Беляева, Виталия Королёва, Кристина Ильиных, Мария Полякова, Анна Конаныхина, Ульяна Клюева, Александр Белевцев.

Алиса Эай