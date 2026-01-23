В Саратове появятся новые и восстановленные остановки маршрутов скоростного трамвая

В администрации Саратова отреагировали на запросы о восстановлении остановок общественного транспорта.

Комитет по транспорту городской администрации Саратова дал официальный ответ на обращения жителей, обеспокоенных недостаточным количеством остановочных пунктов на трамвайных линиях. Одним из ключевых запросов стало требование вернуть в маршрутную сеть остановку «Прудный проезд», которой активно пользовались, в том числе, пенсионеры данного микрорайона.

В ведомстве пояснили, что вопрос об организации остановочных пунктов, включая возобновление работы ранее упразднённых, сейчас рассматривается в рамках разработки более масштабных документов.

«В настоящее время идёт работа над созданием регионального комплексного плана и стандарта транспортного обслуживания области. Именно эти документы позволят объективно и обоснованно определить потребность в новых или восстановленных остановочных пунктах на основе анализа пассажиропотока и транспортной логистики», — отметили в комитете.

Таким образом, окончательные решения по конкретным остановкам, включая «Прудный проезд», будут приняты после завершения работы над указанными региональными регламентами.