В Саратове продолжают сносить аварийные дома

В Саратове за неделю демонтировали 15 незаконных объектов и очистили от рекламы основные проспекты

В областном центре продолжают системную борьбу с самовольными постройками и несанкционированной рекламой. Временно исполняющий полномочия главы города Игорь Молчанов назвал это направление одним из приоритетных для администрации и поручил профильным службам нарастить темпы работы.

Как сообщили в мэрии, только за последние семь дней с городских улиц убрали 15 объектов, возведенных без соответствующих разрешений. Всего же с начала 2026 года демонтирована 111 незаконных сооружений. Подавляющее большинство из них (76 единиц) — это металлические гаражи. Еще 35 объектов — нестационарные торговые точки.

Параллельно ведется расчистка городского пространства от визуального мусора. На ключевых транспортных артериях — Ново-Астраханском шоссе, проспектах Энтузиастов и 50 лет Октября — убрали рекламные баннеры и конструкции, установленные с нарушениями.

«Самовольная застройка и хаотичное размещение рекламы уродуют внешний вид Саратова. Будем и дальше наводить порядок в этих вопросах», — заявил Игорь Молчанов. Он также дал поручение своим заместителям по экономике в районных администрациях усилить контроль и проводить ежедневные проверки вверенных территорий.

Примечательно, что работа по освобождению городского пространства ведется системно уже не первый год. Так, по итогам 2025 года в регионе ликвидировали свыше 3600 различных конструкций — от баннеров до торговых павильонов. Из них 2654 пришлись на Саратов, 688 — на Энгельс и еще 282 — на Балаково.