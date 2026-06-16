В Глебучем овраге власти Саратова снесут 2 жилых дома

В Саратове запланирован снос двух жилых домов в Волжском районе.

Администрация Волжского района города Саратова объявила о планах по сносу двух жилых построек. Информация о предстоящих работах была опубликована на официальном сайте госзакупок.

Согласно условиям муниципального контракта, исполнитель должен будет выполнить полную ликвидацию двух строений, расположенных по адресу 1-й Глебучев проезд, дома № 2/4 и № 12.

Максимальная стоимость работ по данному контракту составляет 1,5 миллиона рублей. В настоящее время ведется процесс по подбору подрядной организации, которая займется выполнением этого заказа.

Ольга Сергеева