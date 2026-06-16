В Саратове и Балакове хотят реализовать современный проект по строительству отелей на Волге

На базе городских проектных лабораторий госкорпорации ВЭБ.РФ прошли ключевые переговоры с потенциальными инвесторами.

Потенциальные партнеры могут оказать значительное влияние на развитие Саратовской области. В рамках обсуждений были рассмотрены инициативы, направленные на модернизацию городской инфраструктуры, увеличение производственных мощностей и улучшение качества жизни населения.

Губернатор Роман Бусаргин отметил, что реализация этих замыслов создаст новые трудовые ресурсы и обеспечит устойчивое экономическое развитие региона.

В ходе переговоров была достигнута договоренность с компанией ООО «ТриА Девелопмент» о развитии туристической отрасли. В планах — строительство современных гостиничных комплексов в Саратове и Балакове. Ожидаемый объем инвестиций в эти проекты составит более 490 миллионов рублей. Эти инициативы направлены на привлечение туристов и развитие инфраструктуры, что, в свою очередь, может способствовать экономическому росту и созданию новых рабочих мест в регионе.

Ольга Сергеева