В Саратове субботний матч «Сокола» против «Динамо» кончился ничьей

«Сокол» вырвал ничью у «Динамо» в драматичном матче со счётом 2:2.

В Саратове в субботу 5 сентября на поле местного стадиона состоялся напряжённый поединок между ПФК «Сокол» и футбольным клубом «Динамо», завершившийся боевой ничьей. Об этом сообщила пресс-служба саратовской команды.

Игра началась с активных атак хозяев поля. На 29-й минуте новобранец «Сокола» Артемий Укомский открыл счёт, поразив ворота соперника и выведя свою команду вперёд. Однако после перерыва гости перехватили инициативу: динамовцы не только сравняли цифры на табло, но и забили второй мяч, выйдя вперёд.

Казалось, саратовцам не хватит времени на спасение, но на 88-й минуте Влад Костин точным ударом восстановил паритет — 2:2. Финальный свисток зафиксировал ничейный результат, который болельщики «Сокола» встретили овацией.

Следующее испытание команду ждёт уже в воскресенье, 13 сентября. В Астрахани «Сокол» встретится с местным «Волгарём» в очередном туре первенства.

Ольга Сергеева