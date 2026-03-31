В Саратове директора стройкомпании «Промметсервис-М» осудят за налоговые махинации

Директор саратовской стройфирмы скрыл от налогов более 14 млн рублей: расследование завершено.

Следственное управление СК по Саратовской области завершило расследование уголовного дела в отношении руководителя строительной организации, обвиняемого в сокрытии средств, предназначенных для погашения налоговой задолженности.

По версии следствия, с декабря 2024 года по сентябрь 2025 года директор ООО «Промметсервис-М» направлял контрагентам письма с просьбой оплачивать товары и услуги в обход расчётных счетов компании. Таким образом он скрыл денежные средства, за счёт которых должна была взыскиваться недоимка по налогам. Общая сумма скрытых средств превысила 14 миллионов рублей.

Уголовное дело, возбуждённое по материалам регионального УФНС, квалифицировано по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ. Ранее руководитель фирмы уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение и был оштрафован на 200 тысяч рублей.

В настоящее время материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Ольга Сергеева