В Радоницу на саратовском кладбище у церкви сбили пенсионерку

У стен храма в Саратове иномарка сбила 73-летнюю женщину.

В Кировском районе города под колёса автомобиля попала пожилая пенсионерка. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 21 апреля, на Радоницу, в 11:00 напротив дома № 25 корпус 1 по Пичугинскому переулку — в районе храма Воскресения Христова на Воскресенском кладбище.

По предварительным данным, 34-летний водитель за рулём Citroen сбил 73-летнюю женщину. От удара пенсионерка получила травмы и была немедленно госпитализирована.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего — что именно делала женщина на проезжей части, двигалась ли по переходу и какие погодные условия сопутствовали аварии.

Ольга Сергеева