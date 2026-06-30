В Саратове открылась выставка «Тайные знаки на керамике» о древних символах из курганов

В Саратовском областном музее краеведения открылась выставка «Тайные знаки на керамике».

Экспозиция включает в себя глиняные сосуды, относящиеся к двум различным эпохам: позднему бронзовому веку (срубная культура, II тыс. до н.э.) и позднему Средневековью (Золотая Орда, XIII–XIV вв.).

На выставке представлены артефакты, найденные при раскопках курганов, поселений и города Укек. Каждый из экспонатов содержит знаки, которые несут в себе смыслы и знания людей тех времён. Керамика здесь не просто утварь для готовки и хранения, а настоящий носитель языка символов. Круги, линии, ромбы, кресты, а также изображения животных и растений отражают представления древних мастеров о мире.

Фонды музея были пополнены находками, сделанными как саратовскими, так и казанскими археологами. Некоторые из представленных предметов демонстрируются впервые, что делает выставку особенно интересной для посетителей.

Посетители выставки смогут не только рассмотреть экспонаты, но и попробовать разгадать тайны далёких эпох. На выставке можно узнать, что символизировала змея, как выглядел календарь у «срубников», зачем в Орде процарапывали метки и как выглядели клейма.

Выставка «Тайные знаки на керамике» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и понять, как древние народы воспринимали окружающий мир через свои артефакты.

Ольга Сергеева