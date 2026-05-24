В один день в Саратове горели частный дом и «Гранд Чероки»

Пожарные ликвидировали 23 мая два возгорания.

В областном центре горели частный дом в 4‑м Прудном проезде и автомобиль на улице Антонова.

Первый вызов поступил на пульт «01» в 12:01. На место происшествия выехали четыре пожарных расчёта. Возгорание произошло в частном деревянном доме, обложенном кирпичом. Площадь распространения огня достигла 60 квадратных метров.

Второе происшествие зафиксировали в 14:17. На улице Антонова горел автомобиль «Гранд Чероки». Для тушения иномарки направили один пожарный расчёт. В результате возгорания машина пострадала на площади 8 квадратных метров.

По информации ГУ МЧС, в обоих случаях обошлось без пострадавших. Сейчас специалисты устанавливают причины пожаров.

Ольга Сергеева