В Саратовской области в реке утонул 10-летний мальчик – СК проводит проверку

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 10-летнего ребёнка в Дергачёвском районе.

Инициатива последовала по поручению руководителя СУ СК России по области Дмитрия Костина.

Тело мальчика нашли 16 мая в реке Алтата у села Петропавловка. Признаков насильственной смерти при первичном осмотре не обнаружено. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

СК напоминает: водоёмы опасны, необходимо строго соблюдать правила безопасности и не оставлять детей без присмотра у воды.

Ольга Сергеева