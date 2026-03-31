В Госдуму поступил законопроект о новом порядке контроля за денежными переводами граждан

В нижнюю палату парламента внесён законопроект, предусматривающий усиление надзора за финансовыми операциями физических лиц.

Инициатива направлена на повышение прозрачности денежных потоков и, как ожидается, потребует существенных бюджетных вливаний.

Согласно сопроводительным документам, на реализацию новых механизмов контроля в период с 2026 по 2028 год планируется выделить 5,8 миллиарда рублей. Средства пойдут на техническое оснащение, модернизацию систем мониторинга и обеспечение работы уполномоченных структур.

Детали законопроекта, включая пороговые суммы отслеживаемых переводов и перечень уполномоченных органов, пока не раскрываются. Ожидается, что документ будет рассмотрен профильными комитетами в ближайшее время.

Ольга Сергеева