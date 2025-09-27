В Саратове на строящемся складе маркетплейса Ozon травмировался рабочий

На строительной площадке склада маркетплейса Ozon в Саратове 26 сентября был зарегистрирован несчастный случай.

По информации издания «Саринформ», со ссылкой на правоохранительные структуры, ЧП произошло на объекте, расположенном на Московском шоссе.

Рабочий получил травмы в результате падения с высоты. После инцидента пострадавшего в срочном порядке доставили в медицинское учреждение. Отмечается, что это уже не первое происшествие, повлекшее за собой травмирование людей на данной стройплощадке.

Ольга Сергеева