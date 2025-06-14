В Калининске водитель обгорел при тушении своей фуры DAF

В Саратовской области произошел инцидент с грузовым автомобилем марки DAF, в результате которого пострадал водитель.

Во время движения у транспортного средства внезапно загорелось заднее колесо. 50-летний водитель предпринял попытку самостоятельно справиться с возгоранием, но в процессе получил термические травмы лица и верхних конечностей. Медикам пришлось госпитализировать пострадавшего.

Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно локализовали пламя, которое успело охватить около одного квадратного метра. Огонь был полностью ликвидирован профессиональными спасателями.